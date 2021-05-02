İran'da kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Damgan ilçesindeki kömür ocağında 2 işçi göçük altında kurtarılmayı bekliyor.

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Damgan ilçesindeki kömür ocağında 2 işçi göçük altında kurtarılmayı bekliyor.

İran devlet televizyonuna konuşan Doğu Elborz Kömür Şirketi Halkla İlişkiler Müdürü Arab Amiri, dün akşam saatlerinde meydana gelen göçük hakkında bilgi verdi.

Amiri, "Damgan ilçesine bağlı Tezre köyündeki Doğu Elborz Kömür Şirketi'ne ait ocakta 42. tünelde meydana gelen göçük üzerinden saatler geçti. Henüz 2 işçiden hiçbir haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Ocaktaki 42. tünelin 70 metre uzunluğunda olduğu, işçilerin 35'inci metrede göçük altında mahsur kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı