İran'da kömür madeninde göçük: 1 ölü
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde maden ocağında göçük sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
03.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:49
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde maden ocağında göçük sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonunun haberine göre, öğle saatlerinde Kirmanşah'ın Gilani Garb ilçesindeki kömür madeninde göçük meydana geldi.
Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kirmanşah Valisi Huşeng Bazvend, olay yerine giderken arama-kurtarma ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: AA