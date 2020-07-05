İran'da klinikteki patlamayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte, geçen hafta, 19 kişinin ölümüne ve 6 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamayla ilgisi olduğu öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte, geçen hafta, 19 kişinin ölümüne ve 6 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamayla ilgisi olduğu öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı. İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübüne (YJC) konuşan Tahran Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Hamid Hedavend, "Şeriati Kliniği'nde meydana gelen patlamayla ilgili ikisi kadın 12 kişi gözaltına alındı." dedi. Hedavend, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini söyledi. Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, 30 Haziran Salı günü meydana gelen patlamayla ilgili devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın, kliniğin ameliyat odasında bulunan 3 oksijen tankından kaynaklandığını söylemişti. Kaynak: AA