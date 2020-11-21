İran'da kırmızı, turuncu ve sarı seviyelerdeki eyaletlerde yeni Covid-19 kısıtlamaları başladı
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İran'da kırmızı, turuncu ve sarı seviyelerdeki eyaletlerde yeni Covid-19 kısıtlamaları başladı

21.11.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:21
İran'da kırmızı, turuncu ve sarı seviyelerdeki eyaletlerde yeni Covid-19 kısıtlamaları başladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kırmızı, turuncu ve sarı seviyelerdeki eyaletlerde korona virüs salgınının önüne geçilebilmesi amacıyla getirilen kısıtlamalarının bugünden itibaren başladığını duyurarak halkın yasaklardan etkilenmemesi için yardımda bulunulacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kırmızı, turuncu ve sarı seviyelerdeki eyaletlerde korona virüs salgınının önüne geçilebilmesi amacıyla getirilen kısıtlamalarının bugünden itibaren başladığını duyurarak halkın yasaklardan etkilenmemesi için yardımda bulunulacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Korona virüs ile Ulusal Mücadele Konseyi toplantısında salgın ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların kırmızı, turuncu ve sarı seviyelerdeki eyaletlerde bugünden itibaren başladığını bildirdi. Korona virüs salgınında ilk vakanın tespit edildiği Şubat ayı ve sonrasında uygulanan kısıtlamalara işaret eden Ruhani, bu kısıtlamalarda başarılı olduklarını belirterek, "Salgının İran'da hafiflemesinin üzerinden 6 ay geçti. Bu süre içerisinde virüs tekrar ülke genelinde zirve yaptı ve bazı şehirlerde üçüncü dalga ile karşı karşıyayız" dedi.

Yasakların devam edebileceği sinyali

Ruhani alınan son önlemler ile birlikte salgını kontrol altına tutmak ve korona virüs taşıyanları tespit edebilmek istediklerini vurgulayarak, "Şehirlerdeki dolaşımı ve kalabalıkları azaltacağız. Bu şekilde hastanelere yatışları azaltmış ve tedavi edilenlerin oranını artıracağız" ifadelerini kullandı. Halkın sağlık protokollerine uyması ve yasakları ciddiye alması halinde kısıtlamaların fazla uzun sürmeyeceğini belirten Ruhani, korona virüs tablosunda olumlu bir değişim olmaması halinde yasakların devam edeceğini söyledi.

Halkın kısıtlamalardan etkilenmemesi için yardım paketleri hazırladıklarını belirten Ruhani, "Halkın yasaklardan etkilenmemesi için 30 milyon İranlıya 4 ay boyunca 100 tümen para yardımında bulunacağız. Aynı zamanda 10 milyon İranlıya 1 milyon tümen kredi verilecek" dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz 14 Kasım'da konuşan İran Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Sözcüsü Ali Rıza Reisi, ülke genelinde 21 Kasım'da uygulanacak korona virüs kısıtlamalarına ilişkin ayrıntıları açıklamıştı. Reisi, "Kırmızı seviyede olan eyaletlerde şehirler arası seyahat yasağı uygulanacak. O eyalete ait araçlar çıkış yapamayacak ve dışarıdan eyalete herhangi bir giriş olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Korona virüs kısıtlamaları kapsamında kırmızı seviyede olan 100'ün üzerindeki şehir ve ilçede 2, 3 ve 4 numaralı iş gruplarının, sarı seviyede olan 155 ilçede ise 4 numaralı iş gruplarının kapalı olacağını duyuran Reisi, kırmızı seviyede olan şehir ve ilçelerde üçte bir kapasite ile çalışanların kurumlarda olacağını ve bu oranın sarı seviyelerdeki eyaletlerde üçte iki şeklinde olarak belirlendiğini ifade etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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