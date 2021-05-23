İran'da kimya fabrikasında patlama: 9 yaralı
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İran'da kimya fabrikasında patlama: 9 yaralı

İran'da kimya fabrikasında patlama: 9 yaralı
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

İran'ın İsfahan eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenle bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiği, olayda 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran'ın İsfahan eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenle bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiği, olayda 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şahinşehr ilçesindeki sanayi bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

Patlamanın nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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