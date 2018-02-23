İran da Kendi Kripto Parasını Çıkarıyor

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede Post Bank'ın kripto para geliştirmek için çalıştığını açıkladı.

PETRO İLK GÜNDEN BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Iran Front Page adlı sitede yer alan haberde Merkez Bankası'nın İran'daki dijital para birimlerini kontrol etmek amacıya diğer kurumlarla işbirliği içinde olduğu belirtildi.

Venezuela da "Petro" adı verilen kripto para birimini piyasaya çıkarmış, Başkan Nicolas Maduro, kripto paranın arz edildiği ilk gün 735 milyon dolar değerinde Petro alındığını duyurmuştu. Ülkenin yerel para birimi politik kargaşa nedeniyle önemli ölçüde değer kaybetmiş, bu durum birçok yerli yatırımcının dijital para birimi Bitcoin'e yönelmesine neden olmuştu.