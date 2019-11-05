İran'da kaybolan FBI ajanı için 20 milyon dolar ödül

05.11.2019 11:43

Amerikan yönetimi 2007 yılında İran'da kaybolan eski Federal Araştırma Bürosu (FBI) ajanı Robert Levinson hakkında bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. ABD, 1979 yılında Tahran'daki Amerikan büyükelçiliğinin işgal edilmesinin 40. Yıl dönümünde İranlı üst düzey yetkililere yeni yaptırımlar da getirdi.



Ödül eski FBI ajansı Levinson'un ortadan kaybolmasının aydınlatılmasına yardım eden kişilere verilecek. Euronews.com'da Görüntüle