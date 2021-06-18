İran'da Kaşkay Türkü milletvekili adayına silahlı saldırı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da Kaşkay Türkü milletvekili adayına silahlı saldırı düzenlendi

İran'da Kaşkay Türkü milletvekili adayına silahlı saldırı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde İran Meclisi araseçim adayı Kaşkay Türkü Dr. Human Askeri'nin aracına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde İran Meclisi araseçim adayı Kaşkay Türkü Dr. Human Askeri'nin aracına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Aftokhabar haber sitesine göre, Askeri, Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Geç Seran kentinde akşam saatlerinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Aracının ön camına kurşun isabet eden Askeri, olay sırasında herhangi bir yara almadı.

Geç Seran Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinin ikinci büyük kenti Geç Seran'ın nüfusu yaklaşık 100 bin kişi. Kentin yüzde 50'sini Kaşkay Türkleri ve diğer kalan kısmı da Lorlardan oluşuyor.

Saldırının seçim rekabeti nedeniyle meydana geldiği öne sürülüyor.

Çoğunlukla ülkenin güney kesimlerinde yaşayan Kaşkay Türklerinin ülke genelinde yaklaşık 3 milyon kişi olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
Terör örgütü PKK'nın sözde 'Karayazı kırsalı sorumlusu' terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı kırsalı sorumlusu" terörist, MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı
İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı
İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Rafet El Roman İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'da Kaşkay Türkü milletvekili adayına silahlı saldırı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 20:20:28. #1.16#

title