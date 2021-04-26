İran'da Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği asil atları servet değerinde
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İran'da Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği asil atları servet değerinde

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

İran'daki Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği Dereşuri atlarına hem ülke içinde hem de yurt dışından ilgi her geçen yıl artıyor.

İran'daki Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği Dereşuri atlarına hem ülke içinde hem de yurt dışından ilgi her geçen yıl artıyor.

İran'da Azerbaycan Türklerinden sonra en kalabalık Türk nüfusu oluşturan ve alnı beyaz lekeli atlara bindikleri için "Kaşkaylar" olarak adlandırılan söz konusu grubun asil Dereşuri atları, İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesindeki çiftlikte yetiştiriliyor.

30 hektarlık alanda kurulan çiftlikte alnı beyaz lekeli Kaşkay Dereşuri atlarına İran'ın içinden ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden de büyük talep var.

Salar atının değeri 430 bin dolar

Çiftlikteki atların içinde "Salar" adı verilen asil Kaşkay atı daha fazla öne çıkıyor ve sahipleri ona "gözü gibi" bakıyor. Çünkü Salar, İran şartlarında servet değerinde ve fiyatı 430 bin dolar. Atlarını Salar ile çiftleştirip asil taylara sahip olmak isteyenler de bunun karşılığında yaklaşık 2 bin dolar ödüyor.

"Yurt dışından da çok talep var"

Çiftliğin sahiplerinden ve at eğiticisi Mehmed Hasan Dereşuri AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu asil atların geçen yüzyıllarda yapılan savaşlarda Kaşkayların koruyucusu olduğunu belirterek, "Bizim boyumuz yaklaşık 100 yıldır bu atların bakımıyla meşguldür. Dedem bu atları korumuştur ve günümüzde de biz bakıyoruz. Bu atlar bizim için çok değerli ve önemlidir." dedi.

Kaşkay Dereşuri atlarının bir gün içinde 300 kilometre yol gitse de yorulmadığını anlatan Dereşuri, şu bilgileri verdi:

"Kaşkay atları engel atlama yarışları, polo ve müzikle dans gibi sporlara elverişlidir. Bu özellikleriyle son yıllarda İran'da çok ön plana çıktılar ve şöhreti günümüzde arttı. İran ve başka ülkelerden de gelip satın alıyorlar. Kaşkay atları 3 milyar tümen (130 bin dolar) ve 10 milyar tümen ( 430 bin dolar) gibi fiyatlarla satılıyor."

İngiliz atının daha uzun ve büyük ancak uzun mesafede biniş için uygun olmadığını, Arap atlarının ise kısa ve hızlı koştuğunu ancak çabuk yorulduğunu anlatan Dereşuri, "Kaşkay atında hem zerafet vardır hem de Avrupa atlarından daha dayanıklıdır. Yurt dışından da çok talep var. Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden dresaj (at terbiyesi) sporu için Kaşkay taylarını alıp eğitiyorlar." diye konuştu.

İran'da Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği asil atları servet değerinde
İran'da Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği asil atları servet değerinde
İran'da Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği asil atları servet değerinde
İran'da Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği asil atları servet değerinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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