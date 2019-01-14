İran'da Kargo Uçağı Düştü: 7 Ölü
Kırgızistan'a ait bir kargo uçağı İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düştü, 7 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir kargo uçağı düştü.
Elborz iline bağlı Sefadeşt kırsalında düşen uçağın 707 tipi bir kargo uçağı olduğu belirtildi.Kırgızistan'dan İran'a gelen uçağın piste inişte alçalmaya geçtiği sırada kontrolden çıktığı bildiriyor.
Kırgızistan'a ait bir kargo uçağı İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düştü, 7 kişi hayatını kaybetti.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'e gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı Kerec'teki Feth Havaalanına inişi sırasında düştü.
Uçakta bulunan 16 kişiden en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı kurtulduğu belirtildi..
Kaynak: AA