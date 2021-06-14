İran'da Karayolu Üzerinden Gerçekleştirilen Dış Ticaretin %64'Ü Batı Azerbaycan Eyaleti Gümrük Kapılarından Yapılıyor
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İran'da Karayolu Üzerinden Gerçekleştirilen Dış Ticaretin %64'Ü Batı Azerbaycan Eyaleti Gümrük Kapılarından Yapılıyor

İran'da Karayolu Üzerinden Gerçekleştirilen Dış Ticaretin %64'Ü Batı Azerbaycan Eyaleti Gümrük Kapılarından Yapılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Batı Azerbaycan Yol Bakımı ve Taşımacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre İran'ın ithalat ve ihracatının %64'ü Batı Azerbaycan gümrük kapıları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Batı Azerbaycan Yol Bakımı ve Taşımacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre İran'ın ithalat ve ihracatının %64'ü Batı Azerbaycan gümrük kapıları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Eyalette bulunan 9 sınır kapısından 6'sının kara hudut kapısı niteliğinde olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu açıklamada ayrıca 1, 5 milyon ton transit malın geçişinin bu eyalet sınırlarından yapıldığı ve Bazargan Gümrük Kapısının bu alanda ülke içinde üçüncü sırada geldiği aktarılmıştır.

Kaynak: IRNA Haber Ajansı, 10 Haziran 2021, https://www. irna. ir/news/84360520/

Kaynak: Habermetre

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İran'da Karayolu Üzerinden Gerçekleştirilen Dış Ticaretin %64'Ü Batı Azerbaycan Eyaleti Gümrük Kapılarından Yapılıyor - Haberler
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