İran'da kapatılan nükleer elektrik santrali yeniden faaliyetlerine başladı
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İran'da kapatılan nükleer elektrik santrali yeniden faaliyetlerine başladı

İran'da kapatılan nükleer elektrik santrali yeniden faaliyetlerine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'da teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak kapatılan Buşehr nükleer elektrik santrali yeniden açıldı.

İran'da teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak kapatılan Buşehr nükleer elektrik santrali yeniden açıldı.

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr nükleer elektrik santrali, teknik bakımın ardından yeniden faaliyete alındı. İran Elektrik Üretim ve Dağıtım (TAVANIR) Endüstrisi Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi, İran medyasına yaptığı açıklamada, "Buşehr nükleer elektrik santrali onarımların ardından tekrar faaliyetlerine başladı. Tesis ülkenin dağıtım şebekesine bin megavatlık elektrik sağlıyor" ifadelerini kullandı.

İki hafta önce kapatılmıştı

Buşehr nükleer elektrik santrali, ülkede son zamanlarda görülen enerji ihtiyacı nedeniyle 2 hafta önce geçici olarak kapatılmıştı. Nükleer elektrik santralinde teknik bir arıza meydana geldiği ve teknik onarımların ardından faaliyetlerine yeniden başlayacağı açıklanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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