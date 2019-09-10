İran'da kadınlara stadyum yasağını protesto edip kendini yakan genç kız yaşama veda etti

10.09.2019 16:15

İran'da kadınların stadyumlara girmesi yasak olmasına rağmen, kılık değiştirerek maç izleme girişiminde bulunan ve bu yüzden yargılandığı için kendini yakan genç kadın hastanede hayatını kaybetti.



Mart ayında futbol maçına erkek kılığında girmeye çalışırken tutuklanan ve daha sonra koşullu serbest bırakılan 29 yaşındaki kadın, eylül ayı başında cep telefonunu geri almak için gittiği savcılıkta, "davanın sonuçlanmadığı ve cezaevine girebileceğinin" söylenmesi üzerine gaz dökerek kendisini yakmıştı. Euronews.com'da Görüntüle