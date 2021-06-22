İran'da kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen "ülkenin en büyük kripto para madenciliği çiftliği" kapatıldı
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İran'da kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen "ülkenin en büyük kripto para madenciliği çiftliği" kapatıldı

İran'da kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen 'ülkenin en büyük kripto para madenciliği çiftliği' kapatıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında, ülkenin en büyük kaçak kripto para madenciliği çiftliğindeki 7 binden fazla cihaza el konularak işletmenin kapatıldığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında, ülkenin en büyük kaçak kripto para madenciliği çiftliğindeki 7 binden fazla cihaza el konularak işletmenin kapatıldığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, polisin ülkedeki toplu elektrik kesintilerinin kaynağı olduğu ifade edilen kaçak kripto para madenciliği çiftliklerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Rahimi, Tahran Elektrik İdaresi ile koordinasyon halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Çitger bölgesinde yoğun elektrik tüketimi yapan terk edilmiş bir fabrikaya operasyon düzenlendiğini ve operasyon neticesinde bir kısmı faaliyette olduğu görülen 7 binden fazla cihazın tespit edildiğini aktardı.

Cihazlara el konulduğunu ve kripto para madenciliği çiftliğinin mühürlendiğini belirten Rahimi, uzmanların hesaplamalarına göre, kripto para üretiminde harcanan elektriğin tüm cihazların aktif olarak çalışması halinde ülkedeki elektrik tüketiminin yüzde 4'üne tekabül ettiğine dikkati çekti.

Tahran Emniyet Müdürü Rahimi, Enerji Bakanlığı ile koordinasyon halinde hareket eden polisin, son 48 saat içinde başkentin diğer bölgelerindeki operasyonlarda da kaçak olarak faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin kripto para madenciliği cihazını ele geçirdiğini ve madencilik faaliyetlerine son verdiğini de sözlerine ekledi.

Elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğine getirilen yasak 22 Eylül'e kadar sürecek

Dünyada en çok kripto para üretiminin yapıldığı ülkelerden İran'da yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle ülkede kripto para madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatıyla askıya alınmıştı.

İran'ın elektrik dağıtım şirketi "Tevanir" 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin 14 eyaletinde 50 lisanslı madencilik merkezinin faaliyet gösterdiğini ve toplam 209 megavat elektrik tükettiğini duyurmuştu. Ruhani, 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılmasını istemiş ancak getirilen yasağın 22 Eylül'e kadar süreceğini belirtmişti.

Ülkede 20 Haziran'da Buşehr kentindeki nükleer santralin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Santraldeki faaliyetlerin, ülkedeki elektrik sıkıntısı nedeniyle durdurulmuş olabileceğine dair iddialar bazı medya organlarında yer almıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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