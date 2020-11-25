İran'da İsrail'e casuslukla yargılanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İran'da İsrail'e casuslukla yargılanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı

25.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:15
İran'da İsrail'e casuslukla yargılanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı

İran'da İsrail'e casusluk suçlamasıyla yargılanan Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'de tutuklu bulunan 3 İranlının özgür kalması şartıyla serbest bırakıldı.

İran'da İsrail'e casusluk suçlamasıyla yargılanan Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'de tutuklu bulunan 3 İranlının özgür kalması şartıyla serbest bırakıldı.

İran'da İsrail'e casus yaptığı gerekçesiyle yargılanan Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert'in ABD'de tutuklu bulunan 3 İranlının özgür kalması karşılığında serbest bırakıldığı duyuruldu. Avustralya vatandaşı olan Gilbert'in takas anlaşması ile serbest bırakıldığı ve ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla tutuklu bulunan 3 İranlı iş adamının Avusturyalı akademisyen karşısında İran'a iade edileceği açıklandı.

Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, Eylül 2018'de İsrail'e casusluk suçlamasıyla İran'da gözaltına alınmış ve 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hatay'da hasta nakil aracının sürücüsünü darbettiği ileri sürülen zanlı serbest bırakıldı
Hatay'da hasta nakil aracının sürücüsünü darbettiği ileri sürülen zanlı serbest bırakıldı
İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor
İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor
Nürnberg Duruşmaları: Tarihin ilk savaş suçları mahkemesinde yargılanan Naziler
Nürnberg Duruşmaları: Tarihin ilk savaş suçları mahkemesinde yargılanan Naziler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Osman Kavala Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin İrem Derici Hande Erçel Serdar Ortaç Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'da İsrail'e casuslukla yargılanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 22:15:32. #1.15#
title