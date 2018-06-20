İran'da İspanya Maçının Kafelerde İzlenmesi Yasaklandı
İran'ın Meşhed kentindeki kafelerde İran-İspanya maçının seyredilmesine dolaylı yasak getirildi.
İran'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine göre, Meşhed polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki kafelerin kapatılacağı belirtildi.
Haberde, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu karşılaşmalarından İran-İspanya maçının başlama saatinden yarım saat önce kafelerin kapatılma kararı alınması, maçın "umuma açık yerlerde seyredilmesinin önüne geçmek" olarak değerlendirildi.
KAFELERDE SEVİNEN TARAFTARLARIN GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA YER ALMIŞTI
Cuma günü oynanan ve İran'ın Fas'ı 1-0 yendiği maçın Meşhed'deki kafelerde izlenmesi ve taraftarların sevinç görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.
Meşhed kenti, yerel yöneticilerinin Tahran yönetiminden farklı olarak aşırı muhafazakâr kararlar almasıyla ön plana çıkıyor.
YORUMLAR (3)
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**Türkiye **Rusya’da **Niye Yok**???***BiZ BUNU SORGULASAK**daha iyi olur..!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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x partı başa geçerse aynı görüntüler burdada yaşanacakCevap Yaz 3 6 Yayından KaldırRECF: Gerizekalı, x dediğin partide kimi kasettiğin belli. 17 yıldır böyle oldu mu ülkemizde şimdi olsun2 2 Yayından Kaldır