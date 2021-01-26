İran'da işçi emeklileri maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi
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İran'da işçi emeklileri maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

26.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:40
İran'da işçi emeklileri maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

İran'da işçi emeklileri içerisinde bulundukları ekonomik zorlukları ülke genelinde düzenledikleri gösterilerle protesto etti.

İran'da işçi emeklileri içerisinde bulundukları ekonomik zorlukları ülke genelinde düzenledikleri gösterilerle protesto etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, emekliler başkent Tahran başta olmak üzere Meşhed ve Tebriz gibi ülkenin büyük şehirlerindeki protestolarda maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesini istedi.

Tahran'daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önünde toplanan onlarca gösterici, pankart ve sloganlarla Hasan Ruhani hükümetini hedef aldı.

Eylemin ardından okunan bildiride, "Yerel para biriminin giderek değer kaybettiği ve fakirin zengine kurban edildiği ekonomik şartlara İran halkının daha fazla tahammülü kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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