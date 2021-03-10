İran'da Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı: 1 çocuk öldü
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İran'da Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı: 1 çocuk öldü

10.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:09
İran'da Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı: 1 çocuk öldü

İran'ın batısındaki Huzistan eyaletinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

İran'ın batısındaki Huzistan eyaletinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Huzistan'a bağlı Şuş Emniyet Müdürü Halid Latifi Mecid, kentte İran-Irak Savaşı'ndan kalan bir mayının infilak ettiğini belirtti.

Mecid, "Şuş'a bağlı Salih Davud köyünde bu sabah mayın patlaması sonucu 10 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi." dedi.

Şuş Emniyet Müdürü ayrıca, 4 ay önce de Batı Karheh bölgesinde yine bir mayın patlaması sonucu 12 yaşındaki çocuğun ayaklarının koptuğunu hatırlattı.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği 598 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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