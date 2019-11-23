İran'da internet yasağı kaldırılıyor
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İran'da internet yasağı kaldırılıyor

İran'da gösterilerin son bulduğu bazı eyaletlerde internete erişim yasağı kaldırıldı.

23.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:30
İran'da internet yasağı kaldırılıyor

'da gösterilerin son bulduğu bazı eyaletlerde internete erişim yasağı kaldırıldı.

İran İletişim Bakanlığından bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, bazı eyaletlerde internet yasağı kaldırıldı. Başkent 'da da sabit ev internetleri için internet erişimi yeniden sağlandı. Geçtiğimiz günlerde de üniversiteler ve bazı önemli kurumlar için internet erişimi tekrar sağlanmıştı.

Öte yandan İran'da benzin zammı sonrasında başlayan gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşmesi ile birlikte İran Milli Güvenlik Konseyi ülke genelinde internet erişimine kısıtlama getirmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA
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