İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı
İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.
25.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:39
İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İnternetin kesilmesiyle dünya kamuoyu, ülkedeki gelişmeleri tüm tarafların ağzından değil, çoğunlukla İran devlet televizyonunun aktardığı kadarını duyabildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com