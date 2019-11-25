İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı
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İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı

İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.

25.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:39
İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı

'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.


İnternetin kesilmesiyle dünya kamuoyu, ülkedeki gelişmeleri tüm tarafların ağzından değil, çoğunlukla İran devlet televizyonunun aktardığı kadarını duyabildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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