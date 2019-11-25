İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı
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İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı

İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.

25.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:33

'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı
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