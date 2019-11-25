İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı
İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.
25.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:33
İran'da internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, benzin zammına karşı yapılan eylemlerin sosyal medyada yeni görüntüleri ortaya çıktı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: İran'da internet engeli kalktı, yeni protesto görüntüleri ortaya çıktı