İran'da Instagram Operasyonu: "Uygunsuz" Görüntüler Paylaşan 46 Kişi Gözaltına Alındı

İran'ın Bandar Abbas şehrinde düzenlenen operasyonlarda sosyal medya sitesi Instagram üzerinden 'uygunsuz' fotoğraf paylaştığı tespit edilen 8'i kadın 46 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan kişilerin fotoğrafçı, güzellik salonu ve düğün salonu çalışanları olduğu öğrenildi.

"KÜLTÜRE ZARAR VERME" EYLEMİ OLARAK KABUL EDİLDİ

Tutuklanan kişilerin genelde fotoğrafçı, güzellik salonu ve düğün salonu çalışanları oldukları açıklandı. Emniyet sözcüsü yaptığı açıklamada, "Organize halde, kültüre zarar verme amacıyla yapılmış bir eylemdir" dedi.

İran'da sosyal medya siteleri Facebook ve Twitter'I 2009'dan beri kullanmak yasak iken İran'ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney'in resmi Twitter hesabı bulunuyor.