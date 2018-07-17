İran'da Instagram Operasyonu: "Uygunsuz" Görüntüler Paylaşan 46 Kişi Gözaltına Alındı
İran'da, Instagram uygulaması üzerinden "uygunsuz" görüntüler paylaştığı tespit edilen 46 kişi, ülke kültürüne zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
İran'ın Bandar Abbas şehrinde düzenlenen operasyonlarda sosyal medya sitesi Instagram üzerinden 'uygunsuz' fotoğraf paylaştığı tespit edilen 8'i kadın 46 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan kişilerin fotoğrafçı, güzellik salonu ve düğün salonu çalışanları olduğu öğrenildi.
"KÜLTÜRE ZARAR VERME" EYLEMİ OLARAK KABUL EDİLDİ
Tutuklanan kişilerin genelde fotoğrafçı, güzellik salonu ve düğün salonu çalışanları oldukları açıklandı. Emniyet sözcüsü yaptığı açıklamada, "Organize halde, kültüre zarar verme amacıyla yapılmış bir eylemdir" dedi.
İran'da sosyal medya siteleri Facebook ve Twitter'I 2009'dan beri kullanmak yasak iken İran'ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney'in resmi Twitter hesabı bulunuyor.
YORUMLAR (2)
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Bizdede yasaklanması lazım erkeklerin hakkına giriyorlar bu insani değilCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bizde de uygulansa ya çıplak beden görmekten ve bunlara prim veren insanlardan bıktık diğer yandan bunlardan etkilenip aynısını uygulayan bunlarla büyüyen çocuklarımız var yazık :( iyi ki 90 larda yaşamışım çocukluğumuCevap Yaz 4 Yayından Kaldır