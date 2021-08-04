İran'da İngiltere ve Almanya çifte vatandaşı iki kişi güvenlik suçlamalarıyla onar yıl hapse çarptırıldı
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İran'da İngiltere ve Almanya çifte vatandaşı iki kişi güvenlik suçlamalarıyla onar yıl hapse çarptırıldı

İran'da İngiltere ve Almanya çifte vatandaşı iki kişi güvenlik suçlamalarıyla onar yıl hapse çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da biri İngiltere-İran, diğeri Almanya-İran çifte vatandaşlıklarına sahip iki kişi, güvenlikle ilgili suçlamalardan yargılandıkları davalarda 10 yıl sekizer ay hapse mahkum edildi.

İran'da biri İngiltere-İran, diğeri Almanya-İran çifte vatandaşlıklarına sahip iki kişi, güvenlikle ilgili suçlamalardan yargılandıkları davalarda 10 yıl sekizer ay hapse mahkum edildi.

Sanıkların avukatı Mustafa Nili, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Nahid Tekavi ile Mehran Rauf, Devrim Mahkemesi tarafından yasa dışı bir grubun yönetiminde yer almaktan onar yıl, rejim aleyhinde propaganda suçlarından da sekizer ay hapis cezasına çarptırıldı." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin verdiği kararlarla ilgili İran yargı yetkilileri tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Uluslararası Af Örgütüne göre, İran-Almanya vatandaşı kadın insan hakları aktivisti Nahid Tekavi ile işçi hakları aktivisti İran-İngiltere çifte vatandaşı Mehran Rauf, Ekim 2020'de Tahran'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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