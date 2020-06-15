İran'da immün plazma bağışı için 1000 kişi başvuruda bulundu
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İran'da immün plazma bağışı için 1000 kişi başvuruda bulundu

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşenlerden 1000 kişi, immün plazma bağışı için başvuruda bulundu.

İran'da immün plazma bağışı için 1000 kişi başvuruda bulundu
15.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:21

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşenlerden 1000 kişi, immün plazma bağışı için başvuruda bulundu.

İran devlet televizyonuna göre Kan Nakli Kurumu Başkanı Peyman Aşıki, "Şu ana kadar 1000 kişi bağışta bulunmak için başvuruda bulundu." dedi.

Her plazma bağışçısına yol masrafları ve harcadıkları vakit için 100 bin tümen (yaklaşık 5,5 dolar) verildiğini kaydeden Aşıki, ancak bağışçıların birçoğunun bu parayı almadığını aktardı.

Aşıki, bağış için kan alım merkezlerine gelenlerden yüzde 4'ünün söz konusu işlemin yaklaşık bir saat sürmesi nedeniyle bağış yapmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Kan Nakli Kurumu Başkanı Aşıki, dün Kovid-19 tedavisi tamamlanıp iyileşenlere "immün plazma bağışında bulunmaları" çağrısı yapmış ve ülkedeki 22 kan alım merkezinde söz konusu işlemin gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüştü.

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 113 kişi hayatını kaybetti. Bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 950'ye, vaka sayısı 189 bin 876'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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