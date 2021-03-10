İran'da İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneğinin kapatılması kararına tepki
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İran'da İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneğinin kapatılması kararına tepki

10.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:52
İran'da İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneğinin kapatılması kararına tepki

Tahran İl Şurası üyeleri, İran'ın en büyük sivil toplum kuruluşlarından İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneğinin kapatılması kararına tepki göstererek konunun yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Tahran İl Şurası üyeleri, İran'ın en büyük sivil toplum kuruluşlarından İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneğinin kapatılması kararına tepki göstererek konunun yeniden gözden geçirilmesini istedi.

"Hamshahrionline" haber sitesine göre, 21 üyeli Tahran İl Şurasından 16 kişi, karar nedeniyle Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'ye hitaben bir mektup yayımladı.

Mektup, Tahran İl Şurası toplantısında, Şura Başkanlık Heyeti Üyesi Seyyid Areş Hüseyni tarafından okundu.

Derneğin yaptığı hizmetlere ve toplumsal faydalarına işaret edilen mektupta, "Dernek yaklaşık 20 yıldır toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla memleket sathında yoksul ve muhtaçlara önemli hizmetler sunmuştur. Derneğin kapatılmasıyla ilgili kararı dikkatle gözden geçirmenizi ve faaliyetlerine devam edebilmesi için gereğini yapmanızı talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta Tahran İl Şurası üyelerinden Zehra Nejadbehram, Nahid Hudakerimi, Zehra Sadruazam Nuri, Şehr Banu Emani, Elham Fehhari, Muhammed Salari, Seyyid Hasan Resuli, Hüccet Nazari, Hasan Halil Abadi, Afşin Habibzade, Murtaza Elviri, Muhammed Alihani, Ali Ata, Muhammed Cevad Hakşinas, Seyyid Mahmud Serlovhi ve Seyyid Areş Hüseyni Milani'nin imzaları bulunuyor

İran yargısı, İçişleri Bakanlığının şikayeti üzerine, geçen hafta, ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneğinin kapatılmasına karar vermişti.

Ülke genelinde yaklaşık 10 bin gönüllüsü var

İran'ın fakir bölgelerindeki çocuklara eğitim ve maddi destek veren İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneği 1999'da kuruldu. İlk resmi ofisi başkent Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesinde açıldı.

Ülke genelinde yaklaşık 10 bin gönüllüsü bulunan dernek, 2010'da Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) üyesi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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