İran'da ilk ve orta dereceli okullar 72 gün sonra açıldı
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İran'da ilk ve orta dereceli okullar 72 gün sonra açıldı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 5 Mart'ta ülke genelinde kapatılan ilk ve orta dereceli okullar bugün tekrar açıldı.

İran'da ilk ve orta dereceli okullar 72 gün sonra açıldı
16.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:52

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 5 Mart'ta ülke genelinde kapatılan ilk ve orta dereceli okullar bugün tekrar açıldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun aldığı karar doğrultusunda okullar, 72 gün sonra kapılarını yeniden açtı. Okullarda maske ve eldiven kullanımının zorunlu tutulduğu aktarıldı.

Salgın döneminde aksayan derslerin telafi edilmesi için açılan okullarda öğretmenlerin hazır bulunması zorunlu olurken öğrenciler için okulda bulunma zorunluluğu getirilmedi. Bu sebeple bugün okullara çok az sayıda öğrencinin geldiği belirtildi.

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun kararına göre, okullar 16 Haziran'a kadar açık kalacak.

Eğitim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, okulların 16 Mayıs'ta açılması yönünde karar alındığını duyurmuştu.

Salgın nedeniyle televizyon ve internet ortamına taşınan eğitimin sürdürüleceğini belirten Mirzayi, uzaktan eğitim konusunda sorun yaşamayan öğrencilerin okulda bulunmasının gerekmediğini ancak tüm öğretmenlerin okulda bulunmasının zorunlu olduğunu ifade etmişti.

İran'da 19 Şubat'ta virüsün ülkede görülmesinin ardından 23 Şubat'ta bazı bölgelerde eğitime ara verilmiş, 5 Mart'ta ise ülke genelinde tüm okullar kapatılmıştı.

Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okulların dersleri devlet televizyonuna bağlı "Amuzeş" (Eğitim) adlı kanal üzerinden belirlenen müfredatla öğrencilere sunuluyor.

Bunun yanı sıra bakanlık tarafından geliştirilen ve 20 Nisan'da faaliyete giren "SHAD" (Öğrenci Sosyal Ağı) adı verilen uygulama üzerinden öğretmenler, öğrencilerine internet ortamında görüntülü eğitim verebiliyor.

Bazı bölgelerde televizyona ve internete erişim imkanı olmayan birçok öğrencinin bu süreçte eğitim hakkından mahrum kaldığı belirtilmişti.

İran'da kısıtlamalar kaldırılıyor

İran'da ilk vakanın 19 Şubat'ta tespit edilmesinin ardından getirilen kısıtlamalar ülke genelinde 11 Nisan'dan, Tahran'da ise 18 Nisan'dan itibaren kaldırılmaya başlanmıştı. 20 Nisan'da da şehirler arası seyahat yasağı kaldırılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülke genelinde Kovid-19'a karşı getirilen kısıtlamaların Ramazan Bayramı'ndan sonra kaldırılacağını açıklamıştı.

Ülkede virüs tehlikesinin sona ermediğini ancak dünden iyi durumda olduklarını belirten Ruhani, sağlık kurallarına uyulması şartıyla bayram sonrasında ülke genelindeki restoranların açılacağını ve spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına izin verileceğini söylemişti.

Ruhani, tıp fakülteleri hariç tüm üniversitelerin 6 Haziran'da açılacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son haftalarda ülkede genel olarak vaka ve can kayıplarında düşüş gözlenirken en çok vaka ve ölümlerin ülkenin güneybatısındaki Huzistan ve başkent Tahran'da olduğuna dikkati çekiliyor.

Bugün virüs nedeniyle 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede son 70 gün içindeki en düşük günlük can kaybı görüldü. Ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 6 bin 937 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi enfekte oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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