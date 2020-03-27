İran'da ikinci korona virüs dalgası endişesi
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Nevruz Bayramı, Tahran, İran, Güncel

İran'da ikinci korona virüs dalgası endişesi

İran'da 8.5 milyon kişinin nevruz tatili nedeniyle seyahate çıkması, ülkede ikinci bir korona virüs dalgası endişesine neden oldu.

27.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:55
İran'da ikinci korona virüs dalgası endişesi

İran'da 8.5 milyon kişinin nevruz tatili nedeniyle seyahate çıkması, ülkede ikinci bir korona virüs dalgası endişesine neden oldu.

İran'da yayılmaya devam eden korona virüsüne rağmen, Nevruz Bayramı tatilinin başlangıcından bu yana 8.5 milyon vatandaşın şehirlerarası seyahat ettiği açıklandı. İran Kızılay Genel Sekreteri Kerim Himmeti korona virüsün yoğun görüldüğü başkent Tahran dahil 19 eyaletten 3 milyonun üzerinde aracın çıkış yaptığını söyleyerek, "Virüsün görüldüğü eyaletlerden seyahate çıkan 8.5 milyon kişi arasından 6 bin 500 kişide korona virüs belirtileri tespit edildi" ifadesini kullanması ülkede ikinci bir korona virüs dalgası endişesi oluşmasına neden oldu.

İran'ın Mazenderan Eyaletinde bulunan Mazenderan Tıp Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada da başkent Tahran'dan Mazenderan eyaletine gelen 11 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise korona virüsünün neden olacağı ikinci dalgaya karşı, halktan alacakları sert önlemelere hazırlıklı olmalarını isteyerek şehirlerarası seyahatlere ve parklara yasak getirdiklerini açıklamıştı. Sosyal izolasyon planı olarak adlandıran yeni önlemlere uymayan vatandaşların araçlarına 1 ay el konulacağı ve 500 bin tümen (200 TL) para cezası kesileceği de belirtildi.

İran'da son 24 saat içerisinde 144 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 378, vaka sayısı ise 32 bin 332'e yükseldi. Tahran'da Korona virüs salgınına rağmen yoğun olan sokak ve metro istasyonlarının Nevruz bayramı tatilinde boş kalması dikkat çekti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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