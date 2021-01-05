İran'da İHA tatbikatı başladı
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İran'da İHA tatbikatı başladı

05.01.2021 19:24 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:32

İran'ın Simnan eyaletinde iki gün sürecek insansız hava araçları (İHA) tatbikatı başladı.

İran'ın Simnan eyaletinde iki gün sürecek insansız hava araçları (İHA) tatbikatı başladı.

Tasnim Haber Ajansına göre, İran Ordusu Harekat Başkan Yardımcısı Amiral Mahmud Musevi, "İran Ordusu kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait yüzlerce İHA'nın yer aldığı tatbikatta, gerçeğe yakın savaş senaryoları uygulanacak." dedi.

Musevi, iki gün boyunca havadan havaya füzeler kullanılarak hava hedeflerinin imha edilmesi, yer hedeflerinin nokta atışıyla füzelerle vurulması ve intihar saldırıları gibi operasyonların tatbikatının yapılacağını kaydetti.

İran'da İHA tatbikatı başladı
İran'da İHA tatbikatı başladı
İran'da İHA tatbikatı başladı
İran'da İHA tatbikatı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İran ordusu

Haber Yorumları (1)
EROL: sihalari kullanmak tecrube ister cok devletlerde var ama malesef asagidan yukari kaldiramiyorlar atis noktasi aa o en zor durum hatta havanin ruzgarin ne kadar estegini varinca hesaplayacaksin bir dronu guzel ucurmak icin 1800 saat ders gerekiyormus siha gene
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