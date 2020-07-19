İran'da idam mahkumu üç gencin infazı, sosyal medya kapmanyasından sonra durduruldu İran'da, geçen yılki hükümet karşıtı gösterilere katılmaları nedeniyle idam cezasına çarptırılan üç gencin, infazlarının durdurulduğu belirtildi.

İran'da, geçen yılki hükümet karşıtı gösterilere katılmaları nedeniyle idam cezasına çarptırılan üç gencin, infazlarının durdurulduğu belirtildi.

Avukatları Babak Paknia, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek mahkemenin yeniden yargılama talebini kabul ettiğini söyledi.

Yüksek Mahkeme'nin Salı günü idam cezalarını onamasından sonra Farsça #idam_etmeyin etiketiyle başlatılan kampanyaya, aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu yedi milyon milyon kişi destek vermişti.

BM uzmanları, hükümlülerin işkence altında ifade verdiklerini ve adil olmayan bir şekilde yargılandıklarını söylüyor.

20'li yaşlardaki Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi ve Saeed Tamjidi'nin geçen Kasım ayında, hükümetin petrol fiyatlarına zam yapmasından sonra sokak eylemleri yapan binlerce kişi arasında olduğu belirtiliyor.

Üçlü geçtiğimiz aylarda idam cezasına çarptırılmış, ancak yüksek mahkemenin kararları onaması sonrası, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre Kasım ayındaki gösterilerde 300'den fazla gösterici öldürüldü ve çok sayıda kişi keyfi bir şekilde tutuklandı.

İran, Çin'den sonra en çok idam cezası infaz eden ülke.