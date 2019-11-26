İran'da Hükümete Destek Gösterisinde Batı'ya Tehdit
İran'ın başkenti Tahran'da bugün hükümete destek gösterisi düzenleniyor.
26.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:47
İran'ın başkenti Tahran'da bugün hükümete destek gösterisi düzenleniyor. Gösteride konuşma yapan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı, hükümet karşıtı protestolardan sorumlu tuttuğu ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'ı tehdit etti
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: İran'da Hükümete Destek Gösterisinde Batı'ya Tehdit