İran'da Hükümete Destek Gösterisinde Batı'ya Tehdit
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İran'da Hükümete Destek Gösterisinde Batı'ya Tehdit

İran'ın başkenti Tahran'da bugün hükümete destek gösterisi düzenleniyor.

26.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:47

'ın başkenti 'da bugün hükümete destek gösterisi düzenleniyor. Gösteride konuşma yapan İran Genel Komutanı, hükümet karşıtı protestolardan sorumlu tuttuğu ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'ı tehdit etti



Haber Videosu: İran'da Hükümete Destek Gösterisinde Batı'ya Tehdit
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