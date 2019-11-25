İran'da hükümete destek gösterisi
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İran'da hükümete destek gösterisi

İran'ın başkenti Tahran'da toplanan rejim yanlıları, geçen hafta benzine yapılan zam nedeniyle gerçekleştirilen protestolara tepki amacıyla İnkılap Meydanı'nda gösteri düzenledi.

25.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:24
İran'da hükümete destek gösterisi

'ın başkenti 'da toplanan rejim yanlıları, geçen hafta benzine yapılan zam nedeniyle gerçekleştirilen protestolara tepki amacıyla İnkılap Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İran'da hükümete destek gösterisi
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