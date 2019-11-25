İran'da hükümete destek gösterisi
İran'ın başkenti Tahran'da toplanan rejim yanlıları, geçen hafta benzine yapılan zam nedeniyle gerçekleştirilen protestolara tepki amacıyla İnkılap Meydanı'nda gösteri düzenledi.
25.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:24
İran'ın başkenti Tahran'da toplanan rejim yanlıları, geçen hafta benzine yapılan zam nedeniyle gerçekleştirilen protestolara tepki amacıyla İnkılap Meydanı'nda gösteri düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: İran'da hükümete destek gösterisi