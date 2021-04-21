İran'da hükümet ve devlet televizyonu arasında "yaptırım" polemiği
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İran'da hükümet ve devlet televizyonu arasında "yaptırım" polemiği

İran'da hükümet ve devlet televizyonu arasında 'yaptırım' polemiği
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran devlet televizyonunun, Viyana'daki nükleer görüşmelerde ABD'nin "yaptırımları kaldırmayacağını yalnızca askıya alacağına" dair haberi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi tarafından yalanlanırken söz konusu haber İranlı diplomat ile devlet televizyonu arasında polemiğe yol açtı.

İran devlet televizyonunun, Viyana'daki nükleer görüşmelerde ABD'nin "yaptırımları kaldırmayacağını yalnızca askıya alacağına" dair haberi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi tarafından yalanlanırken söz konusu haber İranlı diplomat ile devlet televizyonu arasında polemiğe yol açtı.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğu iddia edilen ismi açıklanmayan bir kaynağına dayandırarak, yaptırımların kaldırılacağını isteyen hükümet yetkililerinin aksine ABD'nin yaptırımları kaldırmak yerine kademeli olarak askıya almayı planladığını duyurdu.

Viyana'daki görüşmelerde İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Viyana'da Press TV'nin 'bilgi sahibi' olduğu söylenen kaynağının kim olduğunu bilmiyorum ancak bu kişi kesinlikle bilgi sahibi değil." ifadeleriyle hükümete muhalif muhafazakarların kontrolündeki devlet televizyonunu yalanladı.

Arakçi'nin tepkisi üzerine Press TV'den yapılan açıklamada, "Sayın Arakçi Press TV'nin haber kaynaklarının güvenilirliğini sorgulamak yerine Press TV haber kaynaklarının sağladığı bilgilerden hangisinin çarpıtıldığını açıkça belirtmiş olmalıydı. Biz kendisinden bu konu hakkında haber bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Press TV, doğrudan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) bünyesinde uluslararası yayın yapıyor. IRIB, mevcut hükümeti destekleyen ılımlılar ve reformistler tarafından muhafazakarlar lehine yayın yapmakla eleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başta olmak üzere hükümet yetkilileri, ülkedeki bazı muhafazakar grupları, 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar yaptırımların kaldırılmasını engellemeye çalışmakla suçluyor.

İran, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmek için eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilerek Tahran'a yönelik yaptırımları geri getiren Washington'un yaptırımları tamamen kaldırmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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