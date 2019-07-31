İran'da hükümet paradan 4 sıfır atılmasını yeni isminin de Tümen olmasını onayladı
İran'da hükümet para biriminden 4 sıfır atılmasını ve isim değişkliğini öngören tasarıyı onayladı
İran'da hükümet para biriminden 4 sıfır atılmasını ve isim değişikliğini öngören tasarıyı onayladı.
Hükümet sözcüsü 4 sıfır atılacağını ve yeni para biriminin adının tümen olacağını açıkladı. Tümen zaten halk arasında alışverişi kolaylaştırmak için yaygın olarak kullanılan bir isimdi. Yeni düzenlemeyle resmiyet kazanmış olacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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