İran'da hükümet paradan 4 sıfır atılmasını yeni isminin de Tümen olmasını onayladı

İran'da hükümet para biriminden 4 sıfır atılmasını ve isim değişikliğini öngören tasarıyı onayladı.

Hükümet sözcüsü 4 sıfır atılacağını ve yeni para biriminin adının tümen olacağını açıkladı. Tümen zaten halk arasında alışverişi kolaylaştırmak için yaygın olarak kullanılan bir isimdi. Yeni düzenlemeyle resmiyet kazanmış olacak. Euronews.com'da Görüntüle