İran?da her 13 dakikada bir kişi koronavirüsten ölüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran?da her 13 dakikada bir kişi koronavirüsten ölüyor

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, ülkede her 13 dakikada bir kişinin koronavirüsten (Covid-19) yaşamını yitirdiğini, her 33 saniyede bir kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.

İran?da her 13 dakikada bir kişi koronavirüsten ölüyor
27.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:42

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, ülkede her 13 dakikada bir kişinin koronavirüsten (Covid-19) yaşamını yitirdiğini, her 33 saniyede bir kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, ülkede her 13 dakikada bir kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini, her 33 saniyede bir kişinin de enfekte olduğunu bildirdi. Ayrıca İran'ın vaka sayısında dünyada 10'uncu sırada, can kaybında ise 9'uncu sırada yer aldığı kaydedildi.

MASKE TAKMA KAMPANYASI BAŞLATILDISalgına karşı en etkili önlemlerden biri olarak maske kullanımını teşvik etmek amacıyla bugünden itibaren ülke genelinde 'ben maske takıyorum' kampanyası başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde ayrıca kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirileceğini duyurmuştu, ancak bunun yeterli sayıda maske üretiminin ardından uygulanacağını söylemişti.TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞUNA UYULMUYORBaşkent Tahran'da ve ülkenin bazı noktalarında toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu. Demiören Haber Ajansı kamerasına yansıyan görüntülerde, maske takma zorunluluğuna rağmen bazı kişilerin metro ve otobüs kullanırken maske takmaması dikkat çekti. Maske takmayanlar için cezai işlemi uygulanmazken, sadece uyarı yapılıyor. Maskesi olmayanlara duraklarda maske satışı yapılıyor.SON 24 SAATTE 125 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜİran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 125 artarak 10 bin 364'e yükseldiğini duyurdu. Son bir günde 2 bin 456 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 220 bin 180'ne ulaştı.

 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Yurt dışına çıkmak için gerekli olan PCR testi 110 liraya yapılacak Haber
Yurt dışına çıkmak için gerekli olan PCR testi 110 liraya yapılacak
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Haber
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı Haber
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti Haber
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi
Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Hülya Avşar Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: İran?da her 13 dakikada bir kişi koronavirüsten ölüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 14:15:47. #1.14#
title