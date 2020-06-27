İran'da her 13 dakikada bir kişi koronavirüsten ölüyor kamerasına yansıyan görüntülerde, maske takma zorunluluğuna rağmen bazı kişilerin metro ve otobüs kullanırken maske takmaması dikkat çekti.

kamerasına yansıyan görüntülerde, maske takma zorunluluğuna rağmen bazı kişilerin metro ve otobüs kullanırken maske takmaması dikkat çekti. Maske takmayanlar için cezai işlemi uygulanmazken, sadece uyarı yapılıyor. Maskesi olmayanlara duraklarda maske satışı yapılıyor. SON 24 SAATTE 125 KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 125 artarak 10 bin 364'e yükseldiğini duyurdu. Son bir günde 2 bin 456 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 220 bin 180'ne ulaştı. - Tahran Kaynak: DHA