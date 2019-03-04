İran'da Helikopter Düştü: 5 Ölü

İran'da yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nde bir ambulans helikopterin düştüğünü; kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İl kriz yönetimi başkanı, ambulansın hasta almak için bölgeye gittiği, elektrik hattına çarpması sonrası düşmüş olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Kazada hayatını kaybedenlerin 3'ünün uçuş ekibi, 2'sinin ise sağlık görevlisi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA