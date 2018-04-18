İran'da Helikopter Düştü: 2 Ölü, 2 Kayıp

İran'da bir helikopterin Körfez'deki Lavan Adası yakınında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.

İran resmi haber ajansının haberine göre, İran petrol şirketine ait bir helikopter Lavan Adası yakınında düştü.

Kazada, helikopterde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Haberde, helikopterin bir hastayı taşıdığı sırada düştüğü, içindeki 4 kişiden hasta vatandaş ile sağlık görevlisinin öldüğü, pilot ve yardımcısının ise kaybolduğu belirtildi.