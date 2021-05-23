İran'da havai fişek fabrikasında patlama: 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da havai fişek fabrikasında patlama: 9 yaralı

İran'da havai fişek fabrikasında patlama: 9 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'ın İsfahan eyaletinde bulunan bir kimyasal ve havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran'ın İsfahan eyaletinde bulunan bir kimyasal ve havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Şahinşehr kentinde bulunan Nargostar Sepahan isimli kimyasal ve havai fişek fabrikasında yerel saatle 03.26'da büyük bir patlama meydana geldi. İsfahan Acil Yardım Merkezi Sözcüsü Abbas Abedi patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah erken saatlerde kimyasal ve havai fişek fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye acil yardım ekipleri gönderildi" dedi. Patlamada en az 9 kişinin yaralandığını söyleyen Abedi, yaralıların bölgedeki hastaneye sevk edildiğini ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Burak Sergen Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Arda Turan Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'da havai fişek fabrikasında patlama: 9 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:44:29. #1.16#

title