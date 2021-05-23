İran'da havai fişek fabrikasında patlama: 9 yaralı

İran'ın İsfahan eyaletinde bulunan bir kimyasal ve havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran'ın İsfahan eyaletinde bulunan bir kimyasal ve havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Şahinşehr kentinde bulunan Nargostar Sepahan isimli kimyasal ve havai fişek fabrikasında yerel saatle 03.26'da büyük bir patlama meydana geldi. İsfahan Acil Yardım Merkezi Sözcüsü Abbas Abedi patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah erken saatlerde kimyasal ve havai fişek fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye acil yardım ekipleri gönderildi" dedi. Patlamada en az 9 kişinin yaralandığını söyleyen Abedi, yaralıların bölgedeki hastaneye sevk edildiğini ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı