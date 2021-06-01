İran'da hava üssünde feci kaza: 2 ölü

İran'ın Dezful kentinde hava üssündeki hangarda bulunan savaş uçağında yaşanan teknik arıza sonucu fırlatma koltuklarının devreye girmesiyle 2 pilot hayatını kaybetti.

İran'ın Dezful kentinde hava üssündeki hangarda bulunan savaş uçağında yaşanan teknik arıza sonucu fırlatma koltuklarının devreye girmesiyle 2 pilot hayatını kaybetti.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentindeki hava üssündeki savaş uçağında teknik bir araza yaşandığı bildirildi. Arıza sonucu uçakta bulunan 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. İran medyası, hangarda bulunan uçakta yaşanan teknik arıza sonucu fırlatma koltuklarının devre girdiğini, pilotların hangarın tavanına çarparak yaşamını yitirdiğini yazdı. Dezful Vali Yardımcısı Ali Farahmandpour da uçağın uçuş sırasında düştüğüne dair her türlü bilginin yalan olduğunu belirterek kazanın yerde meydana geldiğini, uçakta hasar oluşmadığını kaydetti.

Farahmandpour, "Bu olay ve şehit pilotlar hakkında daha fazla bilgi Dezful'un 4. hava üssü aracılığıyla yapılacak" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı