İran'da hava kirliliği: Tahran'da eğitime ara verildi

15.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:32

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.



Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, yaptığı açıklamada, kentin hava kalitesini ölçme merkezine göre, başkentte hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküp olarak belirlendiğini ve bunun alerjisi olanlar için sağlık sorunları doğurabileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle