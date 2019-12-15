İran'da hava kirliliği: Tahran'da eğitime ara verildi
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İran'da hava kirliliği: Tahran'da eğitime ara verildi

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

15.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:32
İran'da hava kirliliği: Tahran'da eğitime ara verildi

'ın başkenti 'da hava kirliliği nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.


Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey, yaptığı açıklamada, kentin hava kalitesini ölçme merkezine göre, başkentte hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküp olarak belirlendiğini ve bunun alerjisi olanlar için sağlık sorunları doğurabileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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