İran'da Hamaney'in posterini yakan 3 genç 40 yıl hapse mahkum edildi
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İran'da Hamaney'in posterini yakan 3 genç 40 yıl hapse mahkum edildi

10.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:17
İran'da Hamaney'in posterini yakan 3 genç 40 yıl hapse mahkum edildi

İran'da 2019 yılında, benzin zammını protesto için düzenlenen gösterilerde ülke lideri Ali Hamaney'in posteri ve bir benzin istasyonunu ateşe vermekle suçlanan 3 genç toplam 40 yıl hapse çarptırıldı.

İran'da 2019 yılında, benzin zammını protesto için düzenlenen gösterilerde ülke lideri Ali Hamaney'in posteri ve bir benzin istasyonunu ateşe vermekle suçlanan 3 genç toplam 40 yıl hapse çarptırıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, Dezful Devrim Mahkemesi, Raad Hemadani (23), Gazi Hosroci (19) ve Seccad Debbat (20), Kasım 2019'da düzenlenen benzin zammını protesto gösterilerinde Hamaney ve bir benzin istasyonunu ateşe verdikleri gerekçesiyle toplamda 40 yıl hapse mahkum edildi.

Söz konusu suçlamadan Hemadani 20 yıl, Hosroci ve Debbat 10'ar yıl aldı.

Benzin zammı gösterileri sonrasında emniyet güçleri tarafından Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesinde gözaltına alınan 3 gencin o günden bu yana hapishanede tutulduğu belirtiliyor.

Benzin zammı gösterileri

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304, Reuters haber ajansı ise 1500 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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