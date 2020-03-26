İran'da halkın kurallara uymasıyla salgının mayısta kontrol altına alınabileceği öngörülüyor İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının kısıtlamaların uygulanması ve halkın kurallara riayet etmesi halinde "mayıs ayı başında kontrol altına alınacağını" söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının kısıtlamaların uygulanması ve halkın kurallara riayet etmesi halinde "mayıs ayı başında kontrol altına alınacağını" söyledi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Cihanpur, salgının 3 Nisan'a kadar kontrol altına alınmasının çok zor olduğunu söyledi.

Epidemiyoloji komitesinin salgının gidişatı hakkında 3 senaryo hazırladığını aktaran Cihanpur, en iyimser tahminle salgının nisan ortalarında zirve noktasına ulaşacağını bunun ardından kontrol altına alınacağını belirtti.

Cihanpur, salgının mayıs ayının ortalarında zirve noktasına ulaşması ihtimalinden ise en kötü senaryo olarak söz etti.

Salgının kontrolü için halkın yetkililerin açıkladığı kurallara riayet etmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Cihanpur, şöyle devam etti:

"Halkın yüksek katılımı ve kısıtlamaların uygulanmasıyla bu durum (salgının zirve noktaya ulaşması) ferverdin ayının sonuna (19 Nisan) kadar gerçekleşecek. Bunun ardından da mayıs başında hastalığın kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması sürecine gireceğiz."

İran'da virüse yakalananların sayısı 29 bini aşarken can kaybı 2 bin 234'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 10 bin 457 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manavlar ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 3 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

Kaynak: AA