İran'da halk zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmıyor
Trafikten ve caddelerden detaylar Toplu taşıma duraklarından detaylar Maskeyle takan insanlardan detaylar İran'da koronavirüse karşı alınan önlemler İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle mücadele sürüyor.
Trafikten ve caddelerden detaylar
Toplu taşıma duraklarından detaylar
Maskeyle takan insanlardan detaylar İran'da koronavirüse karşı alınan önlemler
İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle mücadele sürüyor. Başkent Tahran'da salgın öncesi insanların yoğun şekilde bulunduğu kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor.
İran'da koronavirüs nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 92'ya, vaka sayısı 2922 'ya yükseldi.
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Kaynak: AA