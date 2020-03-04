İran'da halk zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmıyor
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İran'da halk zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmıyor

Trafikten ve caddelerden detaylar Toplu taşıma duraklarından detaylar Maskeyle takan insanlardan detaylar İran'da koronavirüse karşı alınan önlemler İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle mücadele sürüyor.

04.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:57
İran'da halk zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmıyor

Trafikten ve caddelerden detaylar

Toplu taşıma duraklarından detaylar

Maskeyle takan insanlardan detaylar 'da koronavirüse karşı alınan önlemler

İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle mücadele sürüyor. Başkent Tahran'da salgın öncesi insanların yoğun şekilde bulunduğu kamuya açık alanlar zorunlu kalınmadıkça kullanılmıyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 92'ya, vaka sayısı 2922 'ya yükseldi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İran'da halk zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmıyor
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