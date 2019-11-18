İran'da halk neden sokakta? Bardağı taşıran son damla benzin zammı mı?

18.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:04

İran'da hükümetin benzine yaptığı yaklaşık yüzde 300'lük zam, 'bardağı taşıran damla' oldu.



Geçtiğimiz ay araç sahiplerinin başkent Tahran'da kontak kapatmasıyla başlayan ufak çaplı gösteriler ülke geneline yayıldı. Özellikle sokağa inen gençler, sadece benzin fiyatlarını değil, yolsuzluktan, kötü ekonomik gidişata kadar birçok konuyu eleştiriyor. Euronews.com'da Görüntüle