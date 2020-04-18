İran'da halk koronavirüs yardımına hücum etti
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İran'da halk koronavirüs yardımına hücum etti

İran'da halk koronavirüs yardımına hücum ettiTahran, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.

18.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:03
İran'da halk koronavirüs yardımına hücum etti

İran'da halk koronavirüs yardımına hücum etti

Tahran, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da hükümet, koronavirüs salgınına yönelik ekonomik tedbirler kapsamında yaklaşık 23 milyon aileye Ramazan ayı öncesi bir milyon tümen (yaklaşık 450 TL) sıfır faizle kredi vereceğini duyurdu. İranlı yetkililer kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağını açıklamasını duyan halk, cep telefonu bayilerine akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar DHA kamerasına yansıdı.

CEP TELEFONU OLMAYAN VATANDAŞLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Kendi adına kayıtlı sim kartı olamayan vatandaşlar, kart almak için GSM bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı.

İran'da halk koronavirüs yardımına hücum etti

Kaynak: DHA

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