İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 asker öldü
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İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 asker öldü

İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 asker öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 askerin öldüğü belirtildi.

İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 askerin öldüğü belirtildi.

Çatışmaya ilişkin haber, Devrim Muhafızlarına ait internet sitesi "sepahnews"te yayımlandı.

Haberde, "Akşam saatlerinde, Merivan ilçesinde devrim karşıtı terörist grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. 2 asker hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında ise bilgi verilmedi.

İran'ın kuzeybatısındaki Kürdistan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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