İran'da güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda bir polis öldü
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İran'da güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda bir polis öldü

27.02.2021 23:29 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:32
İran'da güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda bir polis öldü

İran'ın batısında, Irak sınırında bulunan İlam eyaletine bağlı Derreşehr ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru hayatını kaybederken, biri de yaralandı.

İran'ın batısında, Irak sınırında bulunan İlam eyaletine bağlı Derreşehr ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru hayatını kaybederken, biri de yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, akşam saatlerinde Derreşehr ilçesindeki bir köprüde görevli güvenlik güçleri kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği birinin de yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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