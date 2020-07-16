İran'da güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 2 ölü İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Devrim Muhafızları Ordusu Hamza Karargahından yapılan yazılı açıklamada, Kürdistan eyaletinin Servabad ilçesindeki Oraman bölgesinde, silahlı bir grubun Besic Teşkilatına bağlı güvenlik güçlerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic Teşkilatının Oraman bölgesi komutanı ile bir Besic üyesinin öldüğü, bir kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA