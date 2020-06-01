İran'da günlük ölü sayısı artışa geçti, vaka sayısı dalgalı seyrediyor
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İran'da günlük ölü sayısı artışa geçti, vaka sayısı dalgalı seyrediyor

İran'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 7 bin 878'e, vaka sayısı ise 154 bin 445'e yükseldi.

İran'da günlük ölü sayısı artışa geçti, vaka sayısı dalgalı seyrediyor
01.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:27

İran'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 7 bin 878'e, vaka sayısı ise 154 bin 445'e yükseldi. Ülkede günlük ölü sayısı artışa geçerken vaka sayısı ise dalgalı seyrediyor.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 979 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, salgın nedeniyle 81 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 154 bin 445'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 7 bin 878'e ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 121 bin 4 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 578 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

İran'da günlük bazda vaka sayısında dalgalanma devam ederken ölü sayısında ise artış yaşanıyor. Ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 979 vaka ile 81 ölüm, 31 Mayıs'ta 2 bin 516 vaka ve 63 ölüm, 30 Mayıs'ta 2 bin 282 vaka ile 57 ölüm, 29 Mayıs'ta 2 bin 819 vaka ile 50 ölüm, 28 Mayıs'ta 2 bin 258 vaka ile 63 ölüm kayda geçti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

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