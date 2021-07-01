İran'da görme engelli sanatçı 50'nin üzerinde müzik aleti çalıyor
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İran'da görme engelli sanatçı 50'nin üzerinde müzik aleti çalıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran'da doğuştan görme engelli müzik öğretmeni Behnam Cavid, 50'inin üzerinde müzik aleti çalabiliyor.

İran'da doğuştan görme engelli müzik öğretmeni Behnam Cavid, 50'inin üzerinde müzik aleti çalabiliyor.

İran'da doğuştan görme engelli Behnam Cavid, 12 yaşında başladığı müzik serüvenine bugün müzik öğretmenliği yaparak devam ediyor. Başkent Tahran'da yaşayan ve 50'nin üzerinde müzik aleti çalabilen Cavid, korona virüs pandemisi nedeniyle öğrencilerine artık evinde ders veriyor. Evinin bir odasını tamamen müzik aletlerine ayıran Cavid, İran'ın geleneksel müzik aletlerinin yanı sıra klasik enstrümanları da çalabiliyor.

Behnam Cavid, müzik sayesinde hayata tutunduğunu ve yalnızlık hissetmediğini belirtiyor.

Müzik aleti çalmaya kız kardeşinden öğrendiği setar ile başladığını ifade eden Cavid, "Tombak ile müziğe devam ettim. Müziği gerçekten çok sevmiştim ve müzik öğretmenime de ayrı bir ilgim oluşmuştu. Babam bana madem müzik öğretmeninin yanına bu kadar gitmek istiyorsun, yanında tar da götür. Bu bahane ile tar da öğrenmiş olursun dedi. Bu şekilde tar, setar ve kamança çalmayı öğrenmiş oldum. Telli çalgılar arasından daha sonra Türkiye'de çalınan bağlamayı öğrendim. Tekniği ve sesi hoşuma gittiği için öğrenmek istemiştim" ifadelerini kullandı.

Müziğin hayatında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Cavid, "Yaşamımda her şeyim ve tüm hedefim müzikti ve hala da öyle. Eğer bu dünyaya bir kez daha gelme gibi bir kural olsaydı ben yine müziği seçerdim. Gerçekten müziği seviyorum. Bazı günler sabahtan akşama kadar yalnız kalsam da müzik sayesinde yalnızlığı hissetmiyorum. Müzik sayesinde çok iyi dostlar da buldum. Bu dostlarımı dünyalara değişmem ve çoğu zaman bu dostlarım bana şevk ve heyecan veriyor" dedi. - TAHRAN

İran'da görme engelli sanatçı 50'nin üzerinde müzik aleti çalıyor
İran'da görme engelli sanatçı 50'nin üzerinde müzik aleti çalıyor
İran'da görme engelli sanatçı 50'nin üzerinde müzik aleti çalıyor
İran'da görme engelli sanatçı 50'nin üzerinde müzik aleti çalıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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